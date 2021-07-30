Didi может уйти с американской биржи. Акции взлетели на 33%

Китайский гигант в сфере оказания услуг пассажирского такси Didi Global Inc ADR рассматривает возможность ухода с американской биржи, чтобы успокоить регуляторов КНР и компенсировать инвесторам убытки, понесенные после листинга в Нью-Йорке 30 июня, пишет The Wall Street Journal.

Фото: vesti-ua.net

Торги на бирже

Акции «китайского Uber» взлетели на этой новости на 33% — до $11,76 за бумагу на предварительных торгах Нью-Йоркской биржи.

Для решения проблемы пекинская компания провела переговоры с банкирами, регулирующими органами и ключевыми инвесторами. Одним из предпочтительных вариантов стала закрытая сделка, которая будет включать в себя тендерное предложение на публично торгуемые акции Didi.

Предыстория

На дебюте в США Didi привлекла около $4,4 млрд после продажи акций по $14 за штуку, что стало крупнейшим IPO китайской компании со времен листинга Alibaba Group Holding Ltd. в 2014 году.

Акции Didi ненадолго превысили отметку $18 в первые дни торгов, прежде чем на нее обрушился удар регулятора — администрации киберпространства Китая, когда все спустя 2 дня — 2 июля — она начала проверку безопасности данных компании. У сервиса была заблокирована возможность добавления новых пользователей, а вслед за тем операторам мобильных магазинов приложений в Китае было приказано отключить приложение Didi.

Репрессии усилились 9 июля, когда еще 25 мобильных приложений Didi, в том числе используемых водителями, по приказу властей были удалены из магазинов приложений, что чревато большим ущербом деятельности компании.

В начале июля Китай также заявил, что ужесточит правила для компаний, продающих свои акции за рубежом, тем самым выразив недовольство недавним листингом Didi и ряда других компаний.

На компанию также обрушились многочисленные иски со стороны американских юридических контор, представляющих интересы потерявших деньги акционеров Didi, которые были подали как против самой Didi, так и ее андеррайтеров во время IPO и совета директоров. продолжила реализацию своих планов, за что сразу же и поплатилась.