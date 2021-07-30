Сенат США собирается облагать налогом операции с криптовалютой. Хотят собрать $28 миллиардов

Сенат предлагает ужесточить контроль над криптовалютой. Таким образом сенаторы надеются получить больше налогов для финансирования проекта развития инфраструктуры США , который оценивается в $550 млрд, пишет Bloomberg.

Фото: techatlast.com

По прогнозам законодателей, новые нормы позволят привлечь дополнительные $28 млрд налогов с криптовалютных транзакций. Законопроект обязывает криптоброкеров докладывать в налоговую службу (IRS) о переводах цифровых активов, включая виртуальную валюту. Он также предусматривает, что бизнес будет докладывать о переводах криптовалюты на сумму более $ 10 тыс.

Это предложение было добавлено в соглашение в последний момент, после многонедельного торга между республиканцами и демократами о том, на что потратить и как привлечь средства. Более строгое отношение к криптовалюте было важно для обеих партий.

Сенатор Роб Портман, представляющий республиканцев в переговорах по соглашению, говорит, что вопрос прозрачности криптовалюты уже давно беспокоит Конгресс. «Мы все обсуждаем как обеспечить лучшую отчетность и соответствие компаний налоговым требованиям», — заявил он репортерам.

Зачем нужны новые правила

Министерство финансов США в своем майском отчете о налоговом законодательстве заявляло, что дополнительное регулирование криптоактивов необходимо, чтобы минимизировать стимулы и возможности скрывать доходы. Все наличные переводы на сумму более $ 10 тыс. уже подпадают под требования отчетности IRS.

IRS считает, что все больше налоговых мошенников используют криптовалюту, чтобы скрыть доходы от правительства. В 2020 служба добавила графу «криптовалюта» в налоговою декларацию, чтобы собрать больше информации о виртуальных активах граждан.

Реакция отрасли

Некоторые игроки криптовалютной отрасли уже раскритиковали законопроект. По их мнению, компании, на которые будет распространяться законодательство, не способны собрать информацию, которую требует от них правительство.

«Это очень проблематично», — прокомментировала Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association, торговой группы из Вашингтона. Она утверждает, что новые правила могут заставить некоторые компании перебазироваться в другие страны. «Мы сейчас делаем все возможное, чтобы изменить их.»