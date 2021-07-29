Продажу акций "Центрэнерго" обжаловали в суде

По мнению заявителя, возможная продажа пакета акций другому лицу нарушит его права.

Продажу акций "Центрэнерго" обжаловали в суде
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Хозяйственный суд Киева просят арестовать принадлежащий государству в лице Фонда государственного имущества Украины пакет акций, что составляет 78,289% уставного капитала ПАО «Центрэнерго».

Соответствующее заявление об обеспечении иска поступило в суд 27 июля, сообщает пресс-служба суда.

В суде напомнили, что приказом Фонда государственного имущества Украины №1275 от 23 июля 2021 года определено, что приватизация ПАО "Центрэнерго" должна состояться с августа по декабрь 2021 года.

"По мнению заявителя, возможная продажа пакета акций другому лицу нарушит его права", - говорится в сообщении.

Личность заявителя судом не раскрывается.

В настоящее время суд исследует, есть ли правовые основания для принятия мер обеспечения иска.

Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов большой приватизации государственной собственности был утвержден Распоряжением КМУ 16 января 2019 года. В него вошли 23 компании, среди которых и "Центрэнерго".

30 марта Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября и до конца карантина.

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