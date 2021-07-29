Еврокомиссия вернется к вопросу выделения Украине 600 млн евро в сентябре

Об этом договорились министр финансов Сергей Марченко и ответственный за экономику исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Еврокомиссия вернется к вопросу выделения Украине 600 млн евро в сентябре
Фото: energynews.com.ua

Продолжить диалог о получении Украиной второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро планируется в сентябре 2021 года.

Об этом договорились министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономику, работающую для людей (European Commission Executive Vice-President responsible for an Economy that Works for People) Валдис Домбровскис ple) Валдис Домбровскис во время телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе беседы стороны обсудили проведение реформ в Украине, получение 2-го транша в рамках программы макрофинансовой помощи от Еврокомиссии и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Марченко выразил надежду на продолжение программы сотрудничества с МВФ в ближайшее время.

"Сергей Марченко и Валдис Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС. Стороны договорились продолжить конструктивный диалог о получении Украиной 2-го транша от ЕС в сентябре 2021-го", - говорится в сообщении.

Также министр финансов Украины пригласил вице-президента Еврокомиссии на личную встречу в Украине 23-24 августа.

Напомним, 9 декабря 2020 года Украина получила от Европейской Комиссии первый транш новой программы кредитной помощи ЕС в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

Указанные средства получены в рамках реализации уже пятой программы, реализуемой в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и Кредитным соглашением с ЕС, заключенных 23 июля 2020 в Брюсселе. На сегодня общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украины в течение пяти программ, составляет 4,41 млрд євро.

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