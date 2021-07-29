Азовсталь построит новую систему газоочистки вместо модернизации старой

Меткомбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" реализует масштабный экологический проект - строительство новой газоочистки в цехе. При этом, на предприятии отказались от модернизации старой системы в пользу строительство новой.



Об этом рассказал гендиректор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили передает пресс-служба "Метинвеста".



Проект предусматривает переход работы газоочистного оборудования с мокрой системы на сухую, он поможет локализовать неорганизованные выбросы.



Очистка конвертерных газов будет осуществляться на двух сухих газоочистках на базе электрофильтров. Также вокруг конвертеров будут установлены специальные укрытия для локализации неорганизованных выбросов.



Кроме того, предусмотрено усиление металлоконструкций и перекрытий конвертерного отделения.



Технический проект строительства новой газоочистки для "Азовстали" разработала компания Primetals Technologies Austria GmbH. Она обеспечит поставку необходимого оборудования. "Метинвест Инжиринг" стал генподрядчиком проекта.



Как рассказал гендиректор Э.Цкитишвили, на предприятии не будут модернизировать старую систему, а фактически с нуля построят новую.



"Ни на одном металлургическом комбинате, построенном в прошлом веке с мокрой системой газоочистки, не установлена сухая система фильтрации", — подчеркнул Э.Цкитишвили.



На данный момент идут подготовительные работы, ведется строительство фундаментов, планируется перенос энергетических трубопроводов.



"В один миг такие насыщенные проекты не реализуются. Это 345 отдельных чертежей, по которым будет собрана система газоочистки конвертеров. Специалисты трудятся над проектом ежедневно", — подытожил гендиректор "Азовстали".



