ГБР арестовывало 45 объектов недвижимости Федерации профсоюзов, что собирались незаконно продать

Должностным лицам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи Государственного бюро расследований арестовали 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ, а именно гостиничных комплексов и пристроек к ним, которые чиновники планировали продать в ближайшее время.

Во время обысков изъяты вещи, документы и деньги, которые подтверждают противоправные действия должностных лиц, сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что с 1992 года по настоящее время должностные лица ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур" участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.

В конце мая 2021 года следователи ГБР уже провели ряд обысков в помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и этих ее дочерних предприятий.

Сегодня также прошли обыски в офисных помещениях, где хранились документы Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур", а также по месту жительства руководства Федерации.

Предварительная квалификация совершенных уголовных преступлений:

  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

  • злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

  • служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

Напомним, что в ноябре 2020 В Печерский районный суд Киева арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании ФПУ, по подозрению в незаконном присвоении руководством профсоюзов.

В перечне объектов были Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе, отель в Трускавце и другая недвижимость.

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