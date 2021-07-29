Золото массово начали скупать Центробанки разных стран: над миром нависла угроза тотальной инфляции

В мире опять котируется золото. Собственно, оно никогда и не выпадало из приоритетов, однако в последние дни мир стал особенно активно скупать этот благородный металл. Центробанки разных стран принялись накапливать у себя золото. Причем этот драгметалл пользуется повышенным спросом не в какой-то одной части мира, а повсюду.

Так, в апреле-июне рекордсменами по скупке золота стали Центробанки таких стран как: Таиланд (90,2 тонны), Венгрия (62 тонны), Бразилия (53,7 тонны), Индия (29 тонн) и Узбекистан (25,5 тонны). Об этом, в частности, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (WGC).

Причина "золотой лихорадки" в том, что практически все валюты обесцениваются. Из-за пандемии и карантина власти решили поддержать людей, выпустив большое количество фиатных денег. Из-за этого их стоимость обесценилась. Причем инфляция коснулась своим крылом даже всемогущего доллара, который также упал в цене.

Поэтому многие Центробанки пришли к выводу, что все же лучше вложиться в золото, которое намного стабильнее, чем бумажные деньги. Отсюда и такая активная скупка золота.

При этом некоторые страны, наоборот, продали часть своих золотовалютных резервов. Однако продано намного меньше, чем скуплено. Так РоSSийский ЦБ продал 3,1 тонны этого металла, Бундсбанк Германии - 3,3 тонны, казахстанский Центробанк - 9,9 тонны.

Одновременно со спросом на золото в мире также увеличилось и предложение этого металла. В частности, во втором квартале текущего года объем предложения на рынке вырос на 13%, до 1172 тонн, говорится в отчете WGC.