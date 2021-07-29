США увеличили импорт оцинковки на 16%

Согласно данным Минторга США, в июне американский импорт горячеоцинкованного листа и штрипса составил 178 тыс. т, снизившись на 19,6% к предыдущему месяцу, но увеличившись на 16% к июню 2020 г.



Из Канады было поставлено в США 78 тыс. т оцинковки (+8,5% к маю; +17,8% год к году). Из Южной Кореи поставки оцинковки составили 18 тыс. т, из Мексики – 16 тыс. т, из ОАЭ – 13 тыс. т, из Австрии – 10,3 тыс. т.



Стоимость импортированного материала составила $220 млн (-13%; +60%).



