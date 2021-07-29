S&P улучшило рейтинг "Укрзализныци" до CCC +

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Рейтинговая служба S&P Global Ratings в четверг, 29 июля, улучшила кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "ССС" до "CCC +" с прогнозом "стабильный".

Об этом сообщается на сайте S&P.

Решение связано с успешным выпуском пятилетних облигаций на 300 млн долларов. Это позволило погасить 131 млн долларов долга перед Сбербанком и часть краткосрочных долгов, а также зарезервировать 50 млн долларов для погашения евробондов в сентябре.

По данным S&P, благодаря рефинансированию долгов "Укрзализныце" до конца года нужно будет выплатить только 58 млн долларов вместо 160 млн, а в 2022 - 35 млн вместо 131 млн.

Напомним, что до апреля рейтинг "Укрзализныци" был на уровне "B-", то есть выше, чем после сегодняшнего улучшения.