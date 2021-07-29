Крупные промпредприятия Китая нарастили прибыль на 66,9%

Крупные промпредприятия Китая нарастили прибыль на 66,9%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в первой половине текущего года увеличилась на 66,9% в годовом выражении, до 4,218 трлн юаней (порядка 651,93 млрд долл.). Об этом сообщило в Государственное статистическое управление КНР.

В документе указывается, что в 39 из 41 отрасли китайской экономики по итогам первого полугодия зафиксировано увеличение прибыли.

Высокий рост показателя отмечен у предприятий, занимающихся выплавкой и прокатом цветных металлов (в 2,73 раза) и занятых в сфере черной металлургии и проката черных металлов (в 2,34 раза).

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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