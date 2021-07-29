ЮУАЭС подключила энергоблок №2 после досрочного завершения ремонта

На Южно-Украинской атомной электростанции подключен к энергосети энергоблок №2 после досрочного завершения планового ремонта. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".



Отмечается, что специалисты станции выполнили планово-предупредительный ремонт энергоблока за 53,3 суток вместо 65 запланированных.



В частности, за это время был проведен средний ремонт турбогенератора и реактора с полной выгрузкой активной зоны; капитальный ремонт турбины турбопитательного насоса Б с выполнением эксплуатационного контроля металла.



Кроме того, были проведены работы по реконструкции системы охлаждения генератора. Также состоялось осциллографирование и снятие характеристик до и после ремонта механизмов системы автоматического регулирования и защиты турбины.



"По состоянию на 28 июля оборудование первого, второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме", - добавили в Энергоатоме.



Как сообщал Укринформ, 28 июля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.



