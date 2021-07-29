First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%

First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%

Горнопромышленная компания First Quantum Minerals сообщила, что ее производство меди во II квартале года составило 199,689 тыс. т, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г., - благодаря приблизившемуся к рекордному показателю выработки на Cobre Panama - 81,686 тыс. т, на 276% больше, чем в апреле-июне 2020 г.

Добыча золота составила в отчетном периоде 81,375 тыс. унций (+49% к апрелю-июню 2020 г.). На Cobre Panama добыча золота составила 36,290 тыс. унций, а поставки драгметалла с Kansanshi вышли на показатель 32,942 тыс. унций.

Валовая прибыль First Quantum составила в отчетном периоде $625 млн, а EBITDA - $902 млн (+343%; +156% год к году соответственно), благодаря росту объема продаж с Cobre Panama, а также подъему на 37% продажной цены меди.

Чистая акционерная прибыль компании составила $140 млн ($0,2 на акцию), а денежный поток от операционной активности вышел на показатель $679 млн, что заметно выше относительно аналогичного периода 2020 г. Чистая задолженность снизилась по итогам полугодия на $658 млн, до $6751 млн по состоянию на 30 июня 2021 г., включая сокращение на $311 млн во втором квартале.

Производственный план Cobre Panama увеличен компанией до 310-335 тыс. т. Для Sentinel ориентир не изменился, составив 230-250 тыс. т. Для Kansanshi ориентир снижен на 10 тыс. т, 200-215 тыс. т.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Цены на пшеницу изменятся в УкраинеЦены на пшеницу изменятся в Украине
Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый законХрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Малайзия продлит еще на пять лет пошлины на прокат из Вьетнама и КитаяМалайзия продлит еще на пять лет пошлины на прокат из Вьетнама и Китая
Блок рекламы


Похожие новости
Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.
Украина нарастила запасы каменного угляУкраина нарастила запасы каменного угля
В Ботсване после длительного перерыва возобновилась добыча медиВ Ботсване после длительного перерыва возобновилась добыча меди
Украина нарастила почти вдвое экспорт продуктов нефтепереработкиУкраина нарастила почти вдвое экспорт продуктов нефтепереработки
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
Rio Tinto увеличила выпуск глиноземаRio Tinto увеличила выпуск глинозема
Япония нарастила выплавку стали почти на 14%Япония нарастила выплавку стали почти на 14%
Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%
ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%
Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%
Последние новости
Подгружаем последние новости