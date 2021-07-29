В Бразилии повторно расследуют поставки бесшовных труб из КНР

В Бразилии повторно расследуют поставки бесшовных труб из КНР

Секретариат по внешней торговле бразильского Министерства промышленности (Secex/MDIC) начал процедуру повторного расследования импорта некоторых категорий бесшовных труб из Китая.

Инициатором повторного расследования выступила бразильская компания Vallourec Solucoes Tubulares do Brasil, продавшая соответствующее прошение в декабре 2020 г. Она утверждает, что отмена антидемпинговых пошлин нанесет серьезный ущерб национальным производителям.

Пошлины на китайские углеродистые бесшовные трубы круглого сечения внешним диаметром до 374 мм были введены в Бразилии в июле 2016 г. Их ставка варьирует от $1000,29 до $1356,90 за т.

Как сообщает Secex/MDIC, в ходе повторного расследования будет рассматриваться период с 1 января по 31 декабря 2020 г. При этом из него будут исключены бесшовные трубы, используемые при добыче нефти и газа, а также нефтегазопроводные трубы.

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