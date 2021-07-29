Импорт коксующегося угля в Китай в июне значительно вырос

Импорт коксующегося угля в Китай в июне вырос на фоне активизации морских перевозок товара и вследствие недостаточного предложения в самом Китае и слабых монгольских поставок



По итогам месяца КНР импортировала 4,13 млн т коксующегося угля, что на 34% меньше, чем в июне предыдущего года, но на 21% больше, чем в мае, сообщила китайская таможня.



В январе-июне импорт коксующегося угля упал на 42% в годовом выражении, до 22,28 млн т. С декабря уголь из Австралии не поставляется из-за запрета китайских властей.



Импорт угля из США вырос в июне до 938 тыс. т, что втрое превышает показатель июня 2020 года. Канадский импорт сырья составил 888,179 тыс. т, что вдвое больше, чем в июне минувшего года.



Премиальные сорта твердого коксующегося угля с низким содержанием летучих веществ, поставляемого в Китай на условиях cfr, обновили 30 июня 4-летний ценовой максимум, подорожав на 11% к маю, до $305 за т. В то же время стоимость такого же угля на условиях fob в Австралии выросла на 25%, до $189 за т. Импорт угля из РоSSии почти удвоился, выйдя в июне на 6-месячный максимум 1,16 млн т. РоSSийские трейдеры воспользовались сильными ценами на уголь в Китае, направив туда спотовые объемы сырья.



Поставки коксующегося угля из Монголии выросли в июне относительно мая на 6%, до 846 тыс. т, не превышая 1 млн т уже третий месяц подряд. Ограничение поставок вызвано ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых приграничных регионах, из-за чего уменьшилось количество грузовиков с углем, пересекающих границу между странами.



