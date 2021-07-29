НАБУ передало в суд второе дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей

Первое касалось 2013-2015 годов, второе - 2016-2017 годов.

НАБУ передало в суд второе дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
Фото: zaxid.net

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 29 июля передали в суд обвинительный акт по делу о хищении 151,8 млн кубометров газа сотрудниками компаний "Энергия - Новый Раздел", "Энергия - Новояворовск" и "Энергия" (конечные бенефициары до 2020 года - братья Дубневичи, сейчас - их сыновья).

Об этом говорится на сайте НАБУ и в фейсбуке САП.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных. Однако, как установили следователи НАБУ, более 150 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.

Газ пошел на производство электричества, доходность которого благодаря этому превысила 60%.

По мнению детективов бюро, НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой «схемы» был нанесен ущерб в размере 729,8 млн гривен.

Судить пятерых человек, в том числе директоров ООО "Энергия - Новояворовск" и ООО "Энергия - Новый Раздел", которых обвиняют по ч.5 ст.191 (растрата), ч.3 ст.209 (отмывание денег), ч .2 ст.366 (служебный подлог). Организатором схемы считается советник директора ООО "Энергия", его обвиняют по этой же статье Уголовного кодекса.

Напомним, что это уже второе дело, касающееся растраты газа на ТЭЦ Дубневичей.

Первое передали в суд еще два года назад, она касается присвоения 300 млн кубометров газа в 2013-2015 годах.

Причастность Ярослава Дубневича и Богдана Дубневича к хищению газа на принадлежащих им ТЭЦ не установлена.

В настоящее время Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ находятся в управлении "Нафтогаза".

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