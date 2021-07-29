ArcelorMittal начинает обратный выкуп акций на сумму 2,2 млрд долл.

ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, сообщил в четверг о более высокой, чем ожидалось, прибыли за второй квартал и сообщил, что начнет новую программу обратного выкупа акций на сумму 2,2 млрд долларов.



Компания британского миллиардера Лакшми Миттала, зарегистрированная в Люксембурге сообщила, что основная прибыль (EBITDA) во втором квартале, показатель, за которым чаще всего следят участники рынка, составила 5,1 млрд долларов, что почти в семь раз выше, чем год назад в 0,7 млрд долларов, и намного выше, чем средний прогноз компании, на 4,67 млрд долларов.



Ранее в ArcelorMittal обещали вернуть выручку от погашенных привилегированных акций Cleveland Cliffs и предоставить авансом часть предполагаемого дохода акционеров на 2022 год (который будет финансироваться за счет избыточного денежного потока в 2021 году в соответствии с политикой возврата капитала, объявленной в феврале 2021 года) путем запуска нового обратного выкупа акций на сумму 2,2 миллиарда долларов. Эта программа будет завершена к 31 декабря 2021 года в зависимости от рыночных условий.



ArcelorMittal - ведущая в мире металлургическая и горнодобывающая компания без учета Китая с присутствием в 60 странах и предприятиями по производству стали в 17 странах. В 2020 году выручка ArcelorMittal составила 53,3 млрд долларов, производство стали - 71,5 млн тонн, а производство железной руды достигло 58,0 млн тонн.



