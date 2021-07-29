НБУ посвятил монету лошади Пржевальского

Монета, изготовленная из нейзильбера, будет иметь номинал 5 гривень.

НБУ посвятил монету лошади Пржевальского
Фото: пресслужба НБУ

Национальный банк Украины с 29 июля вводит в обращение монету, посвященную знаковому животному Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника - лошади Пржевальского.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечает НБУ, эта монета станет первой из серии "Чернобыль. Возрождение".

Лошадь Пржевальского является символом возрождения дикой природы - единственным существующим видом диких лошадей, который сохранился до наших дней в первоначальном виде и занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

Монета, изготовленная из нейзильбера, будет иметь номинал 5 гривень.

На аверсе монеты, среди прочего, размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг него животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения - лошади Пржевальского, рыси, зубр, лось, медведь бурый.

Аверс монеты
Фото: НБУ
Аверс монеты

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена, в частности, лошадь Пржевальского, вверху - лошадь и жеребенок.

Реверс монеты
Фото: НБУ
Реверс монеты

Напомним, Национальный банк работает над сменой дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
В США золотую монету 1933 года продали за рекордные $18,9 миллиона (фото)В США золотую монету 1933 года продали за рекордные $18,9 миллиона (фото)
НБУ выпустил монету в честь Василия СлепакаНБУ выпустил монету в честь Василия Слепака
НБУ выпустил гривневую монету в дизайне 2004 года из золотаНБУ выпустил гривневую монету в дизайне 2004 года из золота
Ethereum перешагнул уровень $2 тысяч за монету. Помогли Visa и миллиардер КьюбанEthereum перешагнул уровень $2 тысяч за монету. Помогли Visa и миллиардер Кьюбан
В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)
Нацбанк отчеканил памятную монету к 150-летию Леси УкраинкиНацбанк отчеканил памятную монету к 150-летию Леси Украинки
Нацбанк выпускает новую монету к 175-летию создания Кирилло-Мефодиевского обществаНацбанк выпускает новую монету к 175-летию создания Кирилло-Мефодиевского общества
Украинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не такУкраинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не так
НБУ запускает в обращение 10-гривневую памятную монету в честь пограничниковНБУ запускает в обращение 10-гривневую памятную монету в честь пограничников
НБУ вводит в обращение новую памятную монетуНБУ вводит в обращение новую памятную монету
Последние новости
Подгружаем последние новости