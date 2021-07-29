НБУ посвятил монету лошади Пржевальского

Монета, изготовленная из нейзильбера, будет иметь номинал 5 гривень.

Национальный банк Украины с 29 июля вводит в обращение монету, посвященную знаковому животному Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника - лошади Пржевальского.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечает НБУ, эта монета станет первой из серии "Чернобыль. Возрождение".

Лошадь Пржевальского является символом возрождения дикой природы - единственным существующим видом диких лошадей, который сохранился до наших дней в первоначальном виде и занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

Монета, изготовленная из нейзильбера, будет иметь номинал 5 гривень.

На аверсе монеты, среди прочего, размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг него животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения - лошади Пржевальского, рыси, зубр, лось, медведь бурый.

Фото: НБУ Аверс монеты

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена, в частности, лошадь Пржевальского, вверху - лошадь и жеребенок.

Фото: НБУ Реверс монеты

Напомним, Национальный банк работает над сменой дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.