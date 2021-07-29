СБУ разоблачила миллионные растраты в Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Участники схемы незаконно изъяли 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.

СБУ разоблачила миллионные растраты в Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Как отмечает пресс-служба СБУ, бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривень.

"По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно изъяли 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры", - говорится в сообщении.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, контрразведка СБУ сегодня сообщила о разоблачении агента роSSийской разведки. Злоумышленника поймали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов.

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