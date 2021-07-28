Boeing впервые за два года получил прибыль и решил не сокращать персонал

Авиастроительная компания Boeing впервые за два года получила квартальную прибыль и отказалась от планов массового увольнения сотрудников, принятых в разгар пандемии в прошлом году. Теперь 140 000 рабочих компании могут вздохнуть спокойно, поскольку администрация Boeing пообещала сохранить текущее число рабочих мест и возможно даже увеличить его в некоторых секторах.



Согласно отчетности, опубликованной 28 июля, прибыль авиапроизводителя за второй квартал составила 567 млн долл. Ранее в течение шести кварталов подряд компания фиксировала убытки. Во втором квартале прошлого года убыток Boeing составил 2,96 млрд долл.



Выручка Boeing за квартал выросла на 44%, до почти 17 миллиардов долларов, что выше прогнозов аналитиков, ожидавших 16,54 млрд долл. Также Boeing превзошла прогнозы по скорректированной прибыли на акцию — за квартал она составила 0,4 против убытка в 0,83 долл. на акцию, ожидавшегося аналитиками.



Сервисный бизнес Boeing также увеличил выручку компании на 4,1 млрд долл., что на 17 % больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года, поскольку авиакомпании возобновили техническое обслуживание, в котором они не нуждались, когда они сократили графики из-за пандемии.



В октябре прошлого года компания Boeing заявила, что намеревается сократить свой персонал со 160 000 до 130 000 человек за счет увольнений и добровольных уходов на пенсию.



"Сейчас мы наблюдаем большую стабильность в нашем кадровом составе, поскольку восстановление коммерческого рынка ускоряется, наш бизнес в сфере обороны и государственных услуг нацелен на возможности роста, и мы увеличиваем инвестиции для дальнейшего укрепления инженерного дела", - сказал исполнительный директор Дэвид Калхун в служебной записке для сотрудников.



