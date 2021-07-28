Центрэнерго просит денег на закупку угля из резервного фонда

Центрэнерго просит денег на закупку угля из резервного фонда

Государственная компания "Центрэнерго" предупредила Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) о критической ситуации с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

Об этом говорится в копии письма госкомпании, обнародованной первым заместителем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"В связи с критической ситуацией, которая сложилась на рынке электрической энергии, "Центрэнерго" столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства. В свою очередь снижение поступлений средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Из-за нехватки оборотных средств, под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы и накопления достаточных запасов угля", – говорится в обращении.

Госкомпания призвала СНБО, правительство и Минэнерго вмешаться в ситуацию.

"Просим принять необходимые меры для регулирования рынка, а именно обязать НКРЭКУ принять минимальные прайс-кепи и отменить максимальные прайс-кепы, а также провести проверку участников рынка касательно манипуляций, ввести плату за мощность, выделить средства с резервного фонда для закупки угля с целью бесперебойного прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022 года", – говорится в обращении госкомпании.

Напомним, с начала июля каждый третий ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС с 6 по 20 июля была вовсе остановлена.

В первой половине июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед не превышала 1 грн/кВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным "Донбассэнерго").

МинПром по материалам Главком

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