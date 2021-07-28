Биткоин пересёк отметку в $40 тысяч, но ненадолго

Стоимость биткоина превысила отметку в $40 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Однако криптовалюта недолго продержалась, опустившись чуть ниже указанного уровня.

Источник: Coindesk

Таким образом биткоин продолжает укрепляться на рынке. В моменте его цена составила $40 136. На момент подготовки новости она упала до уровня $39,8 тысячи. Причина подорожания пока неясна. Вероятно, это связано с ростом спроса на биткоины.

Напомним, что цена биткоина снижалась с апреля по 20 июля. Причиной стали повышенный интерес американских и китайских регуляторов к криптовалютным рынкам. Последние вовсе запретили майнинг на территории страны. В результате биткоин опускался ниже $30 тысяч. С 21 июля стоимость биткоина растёт с переменным успехом. За неделю его цена выросла на $10 тысяч.



