Австралийская Jervois Mining купила за 160 млн долл. финского производителя кобальта

Австралийская горнодобывающая и металлургическая компания Jervois Mining заключила сделку с бельгийской Umicore о приобретении за 160 млн долл. финского производителя кобальта Freeport Cobalt.



Ранее это предприятие принадлежало американской корпорации Freeport-McMoRan и было ею продано бельгийцам в 2019 г. за 150 млн долл.



Производительность Freeport Cobalt составляет 15 тыс. т кобальта в год. После завершения сделки Jervois станет вторым по величине производителем данного металла за пределами Китая после корпорации Glencore.



В 2020 г. австралийская компания приобрела завод Sao Miguel Paulista, способный ежегодно производить до 25 тыс. т никеля и 2 тыс. т кобальта в год. При этом выпуск последнего может быть расширен до 8 тыс. т. В США Jervois планирует в середине 2022 г. начать добычу кобальта в штате Айдахо.



Для финансирования сделки Jervois заручилась поддержкой двух своих крупнейших акционеров — австралийского пенсионного фонда AustralianSuper и зарегистрированной в Швейцарии торговой группы Mercuria. Каждый из них согласился купить ее акции новой эмиссии примерно на сумму 40 млн долл.



