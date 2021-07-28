Иранская Mines and Metals Company запустила в Китае завод по производству губчатого железа

Компания Mines and Metals Company (MME), зарегистрированное в Германии подразделение иранского государственного металлургического холдинга IMIDRO, завершила строительство в китайском городе Тайюань, провинция Шаньси, первого в Китае завода по производству губчатого железа.



Предприятие мощностью 300 тыс. т в год было построено MME для китайской CSTM Company. В нем используется разработанная MME технология Persian Direct Reduction (PERED) по производству губчатого железа с использованием природного газа.



Как отмечают иранские источники, на данной установке можно будет сразу же получать готовый продукт с содержанием металла выше 95%. При этом иранская технология отличается относительной простотой и экономичностью.



В самом Иране губчатое железо по технологии PERED выпускают такие компании как Shadegan Steel, Miyaneh Steel, Neyriz Steel и Baft Steel. Но за пределами страны она внедряется впервые.



