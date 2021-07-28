Иран увеличил производство проката

По итогам первого квартала текущего календарного года (21 марта - 21 июня 2021 года) металлургические предприятия Ирана произвели 8,07 млн. тонн стальных полуфабрикатов. Рост показателей к аналогичному периоду прошлого года - 6%, сообщает Financial Tribune со ссылкой на данные иранской ассоциации сталепроизводителей.



Производство готового проката увеличилось на 7% до 5,4 млн. тонн. В частности, по сортовому прокату показатели выросли на 16% до 3,1 млн. тонн, из них на долю арматуры пришлось 2,55 млн. тонн (+17%). Производство плоского проката снизилось на 3% до 2,3 млн. тонн.



Экспорт стальных полуфабрикатов за первый квартал составил 1,62 млн. тонн - на 55% больше в годовом соотношении. Отгрузки готового проката за рубеж выросли на 125% до 0,873 млн. тонн, из них 0,684 млн. тонн составила доля арматуры (+142%).



Видимое потребление металлопроката в Иране составило за первый квартал 4,6 млн. тонн - на 2% меньше в годовом сопоставлении. По стальным полуфабрикатам показатели снизились на 1% до 6,4 млн. тонн.