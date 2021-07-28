Украине нужно потреблять меньше газа

После подписания соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2" Украине стоит существенно уменьшить потребление газа за счет энергоэффективности и заняться вопросом увеличения его добычи.



Такое мнение выразила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.



"С учетом вопросов энергетической безопасности Украины и с учетом собственных энергетических потребностей мы должны более системно рассмотреть фокус государственной политики. В долгосрочной перспективе - с "Северным потоком-2" или без него - необходимо решить уравнение: 30 = 20 + 10. Наше потребление (30 млрд куб. м) не является тождественным собственной добыче (20 млрд куб.м). То есть 30% от потребности - это потенциальная доля зависимости от импорта", - рассказывает О.Белькова.



Поэтому, на ее взгляд, на ближайший период нужно иметь четкий план формирования 10 млрд кубометров природного газа, которых на сегодняшний день не хватает. И для этого необходимо увеличить добычу голубого топлива, привлекая к этому процессу всех: ответственных за направление, игроков рынка и, особенно, компанию "Укргазвидобування".



Стоит также существенно уменьшить потребление голубого топлива за счет энергоэффективности, чтобы не зависеть от импорта.



"Это должно произойти благодаря механизмам, которые правительство и доноры прежде всего предложат населению. В то время диверсификацию источников импорта разработает Оператор ГТС", - заметила О.Белькова.



Также необходимо заинтересовать наших партнеров в реальном сотрудничестве с Украиной, ведь "бумажные сделки не гарантируют безопасность".



"Идеи совместных продуктов, как шорт-холл и таможенный склад, а также совместных компаний-консорциумов должны активно изучаться, чтобы повысить эту экономическую заинтересованность. Нам вместе нужно делать то, что выгодно и нам, и нашим международным партнерам. Именно такое сотрудничество является точкой устойчивого развития", - подчеркнула О.Белькова.



Как сообщал Укринформ, в июля 2021 гг. между администрацией Джо Байдена и правительством Ангелы Меркель заключено соглашение по "Северному потоку - 2", которое разрешает достройку газопровода в обмен на гарантии безопасности Европы.



