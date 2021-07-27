ГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривень

По результатам санкционированных обысков была установлена и изъята бухгалтерская документация.

В ходе досудебного расследования уголовного производства налоговая милиция ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачила сотрудников филиала «Юго -Западной железной дороги» АО «Укрзализныця» в злоупотреблении служебным положением и растратой средств на сумму в размере почти 33 млн грн, - сообщает пресс-служба ГФС.

По результатам проведенных аналитических исследований, сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве установили, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала «Юго - Западная железная дорога» тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замены фильтров, демонтажа труб на сумму почти 33 млн гривень, а фактическое приобретение ТМЦ не осуществлялось.

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия-подрядчика также установлено, что в 2019 году оно приобретало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.

Также установлено, что операции между СХД и филиал «Юго - Западная железная дорога» проходили без НДС.

Фактически филиал «Юго - Западная железная дорога», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, оприходовал к своему бухгалтерскому балансу ранее уже списанные и реконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта. В результате вышеупомянутой преступной схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

"В результате таких действий должностные лица филиала «Юго - Западная железная дорога» путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн. По результатам санкционированных обысков была установлена и изъята бухгалтерская документация, журналы - ордера, в которых отражается факт приобретения ТМЦ и услуг фиктивного предприятия на сумму почти 33 миллиона гривень", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.



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