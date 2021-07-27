НАБУ разоблачило схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн

Трем лицам сообщено о подозрении.

НАБУ разоблачило схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн
Фото: automotorblog.com

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило схему хищения зерна из Государственного резерва на 12 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Во вторник, 27 июля, трем лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении 1,56 тыс. тонн зерна. В частности, подозрение получили:

  • и.о. генерального директора ГП "Хлебная база № 76" (находится в управлении Госрезерва);
  • директор ООО, который является близким родственником и.о. генерального директора ГП;
  • физическое лицо - организатор схемы.

Всем задействованным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Фото: nabu.gov.ua

Следствие установило, что осенью 2020 года подозреваемые начали реализацию схемы по завладению зерном Государственного резерва, находившегося на ответственном хранении в ГП "Хлебная база №76".

Сначала участники схемы создали видимость передачи частным ООО 1,56 тыс. тонн зерна на ответственное хранение в ГП. На самом деле, как установило следствие, никакого зерна ООО на склады ГП не завозило.

В дальнейшем, во исполнение соответствующего договора, участники схемы планировали начать отгружать зерно из Госрезерва под видом возврата имущества ООО. Чтобы частично скрыть реальную нехватку государственного зерна, около 700 тонн подозреваемые планировали списать как отходы.

Вывозить зерно начали в мае 2021-го, но правоохранители остановили преступную схему.

В НАБУ отмечают, что во время реализации коррупционной схемы в ГП "Хлебная база №76" дважды менялось руководство и оба раза, как установило следствие, на соответствующие должности назначали людей при содействии организатора схемы, которые в дальнейшем обеспечивали ее выполнение.

Напомним, в августе прошлого года в Киеве во время получения 1 млн гривень взятки был задержан организатор схемы хищения зерна из Госрезерва.

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