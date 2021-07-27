Мининфраструктуры ожидает от Alstom 35% локализации производства электровозов

В Министерстве инфраструктуры Украины ожидают от французской компании Alstom локализацию в Украине производства электровозов на уровне не менее 35%, а также создание максимального количества рабочих мест.



Как передает Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с представителями компании, сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.



"Соглашение с компанией Alstom важно для нас не только в рамках обновления парка электрических локомотивов. Это дополнительная возможность для дальнейшего развития собственного производства. Мы ожидаем локализацию в Украине как минимум на уровне 35%", - сказал А.Кубраков.



Он добавил, что сейчас "Укрзализныця" совместно с французскими партнерами готовят детальный план, с определением сроков и конкретными шагами для реализации проекта.



Представители компании Alstom в ходе подготовки к процессу локализации уже провели ряд встреч с украинскими производителями.



Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года Верховная Рада Украины ратифицировала Рамочное соглашение между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". В рамках соглашения предусматривается поставка 130 грузовых электровозов компании Alstom. Из них 80 - двухсистемные, и еще 50 - односистемные.



Соглашение было заключено 13 мая 2021 года в Киеве .



