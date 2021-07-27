Мининфраструктуры ожидает от Alstom 35% локализации производства электровозов

Мининфраструктуры ожидает от Alstom 35% локализации производства электровозов

В Министерстве инфраструктуры Украины ожидают от французской компании Alstom локализацию в Украине производства электровозов на уровне не менее 35%, а также создание максимального количества рабочих мест.

Как передает Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с представителями компании, сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"Соглашение с компанией Alstom важно для нас не только в рамках обновления парка электрических локомотивов. Это дополнительная возможность для дальнейшего развития собственного производства. Мы ожидаем локализацию в Украине как минимум на уровне 35%", - сказал А.Кубраков.

Он добавил, что сейчас "Укрзализныця" совместно с французскими партнерами готовят детальный план, с определением сроков и конкретными шагами для реализации проекта.

Представители компании Alstom в ходе подготовки к процессу локализации уже провели ряд встреч с украинскими производителями.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года Верховная Рада Украины ратифицировала Рамочное соглашение между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". В рамках соглашения предусматривается поставка 130 грузовых электровозов компании Alstom. Из них 80 - двухсистемные, и еще 50 - односистемные.

Соглашение было заключено 13 мая 2021 года в Киеве.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
В Украине резко замедлился рост промпроизводстваВ Украине резко замедлился рост промпроизводства
Vale сообщила о росте производства железной рудыVale сообщила о росте производства железной руды
Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%
Jiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукцииJiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукции
В Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подрядВ Германии объемы промпроизводства падают второй месяц подряд
Мининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщениеМининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщение
На американском рынке ожидается дефицит листового прокатаНа американском рынке ожидается дефицит листового проката
В начале июня китайские металлурги увеличили объемы производстваВ начале июня китайские металлурги увеличили объемы производства
Последние новости
Подгружаем последние новости