Налоговики возместят бизнесу почти 11,2 млрд грн НДС

Налоговики возместят бизнесу почти 11,2 млрд грн НДС

Государственная налоговая служба Украины в июле 2021 года возмещает бизнесу почти 11,2 млрд грн НДС (при текущей заявке 9,9 млрд грн). В июле прошлого года показатель возмещения составил 9,1 млрд грн.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр страны, министр экономики Украины Алексей Любченко во время онлайн-встречи с членами правления Европейской бизнес-ассоциации.

"В июле этого года ГНС возмещает на 2 млрд грн больше НДС, чем в июле прошлого года. На самом деле это очень правильная тенденция, потому что это серьезная поддержка бизнеса, когда не задерживается движение средств. Это настоящая инвестиция в развитие", – отметил министр.

Также стороны обсудили некоторые моменты проекта закона №5600 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

В частности, А.Любченко сообщил, что сейчас идет работа над его доработкой: "Уверен, что совместными усилиями депутатов, чиновников и благодаря консультациям с представителями бизнеса документ будет усовершенствован. Главные принципы этого проекта касаются, прежде всего, создания равных налоговых правил без льгот для крупного бизнеса. Например, везде в мире существует акциз на "зеленую энергетику", а в Украине – нет".

Ранее сообщалось,что в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
За полгода Энергоатом получил 1,12 млрд грн чистой прибылиЗа полгода Энергоатом получил 1,12 млрд грн чистой прибыли
Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.
Украина импортировала почти по 16 млн куб. м газа ежесуточноУкраина импортировала почти по 16 млн куб. м газа ежесуточно
Украина увеличила экспорт нефтепродуктов почти вдвое за полгодаУкраина увеличила экспорт нефтепродуктов почти вдвое за полгода
За неделю руда в Китае подешевела почти на 10%За неделю руда в Китае подешевела почти на 10%
ФГИУ надеется заработать почти 2 млрд грн на приватизацииФГИУ надеется заработать почти 2 млрд грн на приватизации
Украина нарастила почти вдвое экспорт продуктов нефтепереработкиУкраина нарастила почти вдвое экспорт продуктов нефтепереработки
МВФ может перечислить Украине SDR на $2,73 млрд до 2 августа. Сколько получит бюджет — пока неизвестно — ШевченкоМВФ может перечислить Украине SDR на $2,73 млрд до 2 августа. Сколько получит бюджет — пока неизвестно — Шевченко
Выручка Metinvest B.V. возросла до 1,55 млрд долл.Выручка Metinvest B.V. возросла до 1,55 млрд долл.
Расходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грнРасходы госбюджета за полгода меньше запланированных на 44,3 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости