Иран увеличил производство медного концентрата

Иран увеличил производство медного концентрата

Иран произвел 320 449 тонн медного концентрата в течение первых трех месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня), что на 3% больше, чем показатель за тот же период времени в прошлом году, сообщает Iran.ru.

Анодной меди в указанный период было выпущено 94 995 тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство катодной меди за три месяца составило 75 579 тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
В январе-июне США увеличили импорт стали на 18,5%В январе-июне США увеличили импорт стали на 18,5%
В I полугодии ЮГОК произвел 6,3 млн тонн концентратаВ I полугодии ЮГОК произвел 6,3 млн тонн концентрата
Украина увеличила экспорт нефтепродуктов почти вдвое за полгодаУкраина увеличила экспорт нефтепродуктов почти вдвое за полгода
Украина увеличила экспорт нефтепродуктов на 80%Украина увеличила экспорт нефтепродуктов на 80%
Энергоатом нарастил производство электроэнергииЭнергоатом нарастил производство электроэнергии
В июне Австралия увеличила экспорт рудыВ июне Австралия увеличила экспорт руды
Rio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в ГвинееRio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в Гвинее
Rio Tinto увеличила выпуск глиноземаRio Tinto увеличила выпуск глинозема
В I полугодии украинские трубники увеличили производство на 16%В I полугодии украинские трубники увеличили производство на 16%
На Черниговской ТЭЦ возобновилось производство электроэнергииНа Черниговской ТЭЦ возобновилось производство электроэнергии
Последние новости
Подгружаем последние новости