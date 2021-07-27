Иран увеличил производство медного концентрата

Иран произвел 320 449 тонн медного концентрата в течение первых трех месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня), что на 3% больше, чем показатель за тот же период времени в прошлом году, сообщает Iran.ru.



Анодной меди в указанный период было выпущено 94 995 тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Производство катодной меди за три месяца составило 75 579 тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году.



