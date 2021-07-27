Минсоц анонсировал доплаты пенсионерам старше 70 лет с 2022 года

Дополнительные деньги должны получить 1,5 млн человек.

Минсоц анонсировал доплаты пенсионерам старше 70 лет с 2022 года
Фото: Главком

В государственном бюджете на 2022 год планируют предусмотреть доплаты к пенсиям людям в возрасте 70-75 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, которое подготовило соответствующие предложения в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы адресной помощи для пожилых людей.

Зеленский в декабре 2019 года заявил, что существенное повышение выплат всем пенсионерам одновременно невозможно, так как речь идет о 12 миллионах человек, поэтому было предложено вводить доплаты поэтапно.

С 1 апреля 2020 года пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, установили ежемесячную доплату в размере 500 гривен.

С 1 октября 2021 года к ним присоединятся пенсионеры в возрасте 75-80 лет, они будут получать компенсационную выплату в размере 400 гривен.

В 2022 году наступит очередь следующей категории пенсионеров в возрасте 70-75 лет. По данным Минсоцполитики, это 1,5 млн человек.

Министерство подчеркнуло, что на 1 марта 2022 года также запланирована ежегодная индексация пенсий для 10 млн человек и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет.

Также запланировано повысить с 1 января пенсии людям с инвалидностью из числа ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, с 1 июля и 1 декабря - перечислить пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а с 1 октября - минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Министерство заявило, что в случае утверждения этих предложений и принятия правительственного законопроекта №4668, впервые после 2014 года программой повышения будут охвачены все категории пенсионеров.

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