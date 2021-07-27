?Витренко предположил, что прибыль "Нафтогаза" в первом квартале была "нарисованной"

Глава правления компании заявил, что на самом деле там мог быть убыток в 105 млрд гривен.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в финансовой отчетности компании за первый квартал (когда ее еще возглавлял Андрей Коболев) могут содержаться ошибки.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В мае "Нафтогаз" опубликовал данные неаудированной и неконсолидированной отчетности с чистой прибылью 12,6 млрд гривен. Витренко предполагает, что на самом деле там должен быть убыток в 105 млрд гривен.

"Сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы они были в полном объеме отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток государства как собственника НАКа до 105 млрд гривен" - сказал Витренко.

По его словам, в отчетности не были отражены проблемы с расчетами со стороны предприятий ТКЭ и задолженность компании перед "Укрнафтой".

"Для этого и нужно использовать отчетность, проверенную аудитом . Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", - сказал Витренко .

Напомним, что предыдущий год "Нафтогаз" впервые с 2015 года закончил с убытком. Он составил 19 млрд гривен.