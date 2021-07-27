ТЭС Украины тратят больше угля, чем покупают

ТЭС Украины тратят больше угля, чем покупают

По данным НЭК "Укрэнерго", в целом за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составили 51,2 тыс. тонн, тогда как расход - 65,4 тыс. тонн.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"По состоянию на 26 июля на складах ТЭС находится 954 тыс. тонн, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1 283 тыс. тонн). Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля", - говорится в сообщении.

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС с 1 июля вырос на 2,5% до 245 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 32,1%, до 709 тыс. тонн.

Относительно запасов угля на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), то на 26 июля на их складах накоплено 183 тыс. тонн, что на 26,2% больше, чем по состоянию на 1 июля этого года (145 тыс. тонн).

Как сообщал Укринформ, 21 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов Украине необходимо не менее 2 млн тонн угля.

Кроме того, по данным Министерства энергетики, стране также нужно накопить к осенне-зимнему периоду как минимум 17 млрд кубометров газа.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
Украина нарастила запасы каменного угляУкраина нарастила запасы каменного угля
В ЕС хотят запретить платежи наличными на сумму больше 10 тысяч евро и анонимные криптокошелькиВ ЕС хотят запретить платежи наличными на сумму больше 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки
Подсолнечное масло из Украины в ЕС стоит в два раза дешевлеПодсолнечное масло из Украины в ЕС стоит в два раза дешевле
Цены в ресторанах Украины резко вырастут из-за повышения налоговЦены в ресторанах Украины резко вырастут из-за повышения налогов
Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%Порты Украины сократили объемы перевозок металлопродукции на 84%
Из-за жары украинцы стали жечь больше электричестваИз-за жары украинцы стали жечь больше электричества
Запасы угля на складах ТЭС за месяц уменьшились на четверть, - "Укрэнерго"Запасы угля на складах ТЭС за месяц уменьшились на четверть, - "Укрэнерго"
Газпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на августГазпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на август
Арбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягодыАрбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягоды
В январе-мае Украина больше завозила товары, чем вывозилаВ январе-мае Украина больше завозила товары, чем вывозила
Последние новости
Подгружаем последние новости