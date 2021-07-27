ТЭС Украины тратят больше угля, чем покупают

По данным НЭК "Укрэнерго", в целом за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составили 51,2 тыс. тонн, тогда как расход - 65,4 тыс. тонн.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.



"По состоянию на 26 июля на складах ТЭС находится 954 тыс. тонн, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1 283 тыс. тонн). Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля", - говорится в сообщении.



При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС с 1 июля вырос на 2,5% до 245 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 32,1%, до 709 тыс. тонн.



Относительно запасов угля на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), то на 26 июля на их складах накоплено 183 тыс. тонн, что на 26,2% больше, чем по состоянию на 1 июля этого года (145 тыс. тонн).



Как сообщал Укринформ, 21 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов Украине необходимо не менее 2 млн тонн угля.



Кроме того, по данным Министерства энергетики, стране также нужно накопить к осенне-зимнему периоду как минимум 17 млрд кубометров газа.



