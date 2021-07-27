"Турбоатом" могут объединить с "Электротяжмашем"

Государственные харьковские заводы являются партнерами.

"Турбоатом" могут объединить с "Электротяжмашем"
Фото: stroyobzor.net.ua

Фонд государственного имущества инициирует переименование харьковского завода "Турбоатом" в "Украинские энергетические машины" ( "Укрэнергомашины") и присоединение к нему акционерного общества "Электротяжмаш".

Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров "Турбоатома", запланированного на 27 августа, пишут "Украинские новости".

В повестке дня собрания акционеров значатся следующие вопросы: утверждение рыночной стоимости акций "Турбоатома", изменение типа общества с публичного на частное, изменение его устава и внутреннего положения.

Гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин весной текущего года заявлял о критической ситуации и фактической остановке своего партнера - "Электротяжмаша", и возможность срыва в связи с этим контрактов "Укргидроэнерго" с финансированием ЕБРР и ЕИБ.

"Турбоатом" специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству (компания управляется Фондом госимущества).

"Электротяжмаш" принадлежит государству и является одним из крупнейших в Украине производителей энергетического оборудования - выпускает гидро- и турбогенераторы, электродвигатели мощностью от 160 Вт до 12,5 МВт, уникальные электрические машины для прокатных станов.

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