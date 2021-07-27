Китай впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты

Китай впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты

Китайский проект "Один пояс, один путь" впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты (добыча и генерация) в первом полугодии 2021 года, сообщается в отчете Green BRI Center.

В первой половине этого года инвестиции в энергетический сектор, на который приходится больше всего инвестиций в рамках проекта "Один пояс, один путь" – $6,1 млрд, распределились в основном между газовыми проектами (37%), нефтяными (30%), а также проектами гидроэнергетики (28%).

При этом инвестиции в "зеленую" энергетику сократились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году предложил инициативу "Один пояс, один путь", направленную на стимулирование мировой торговли и развитие транспортного сообщения с помощью инициатив наземного Экономического пояса "Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века".

По данным МИД КНР на конец 2020 года, 138 стран и 31 международная организация подписали 203 документа о сотрудничестве с Китаем для реализации указанного проекта.

По информации Министерства торговли КНР, в первой половине 2021 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран-участниц инициативы "Один пояс, один путь" в Китае вырос на 49,6%, из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – на 50,7%, из стран ЕС – на 10,3%.

МинПром по материалам green deal

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