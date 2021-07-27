За полгода Энергоатом получил 1,12 млрд грн чистой прибыли

За полгода Энергоатом получил 1,12 млрд грн чистой прибыли

В январе-июне 2021 года национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" получила 1,12 млрд гривен чистой прибыли против 2,65 млрд гривен убытка в январе-июне 2020 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 1-е полугодие 2021 года, передают Українські Новини.

Также в 1-м полугодии "Энергоатом" сократил чистый доход на 9,3%, или на 2,463 млрд гривен, до 24,011 млрд гривен.

Кроме того, в январе-июне "Энергоатом" сократил валовую прибыль в 2,8 раза, или на 4,908 млрд гривен, до 2,734 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2021 года национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" перевыполнил план по производству электроэнергии на 7%.

Ранее "Энергоатом" и города - спутники украинских атомных электростанций (АЭС) заключили меморандум о сотрудничестве.

Также национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" поддерживает введение "черного списка" на рынке электроэнергии.

Кроме того, "Энергоатом" завершил реконструкцию железной дороги к ЦХОЯТ.

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