Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.

Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг достиг $92,52 млрд.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным Минфина, в течение июня 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 2,36 млрд грн, а в долларовом эквиваленте долг увеличилась на $1 млрд.

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 476,69 млрд грн (58,74% от общей суммы долга) или $54,34 млрд, внутренний долг - 1 037,67 млрд грн (41,27%) или $38,18 млрд.

Государственный долг Украины составлял 2 224,82 млрд грн (88,48% от общей суммы долга) или $81,87 млрд. Гарантированный государством долг Украины составлял 289,54 млрд грн (11,52%) или $10,65 млрд.

МинПром по материалам uaprom.info

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