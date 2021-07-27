В США выплавка стали за неделю выросла на 38%

Производство необработанной стали в США за неделю, закончившуюся 24 июля, составило 1,87 млн тонн при загрузке производственных мощностей 84,6%. Это на 38,4% больше по сравнению с 1,35 млн тонн, произведенных на той же неделе год назад, когда коэффициент использования мощностей составлял 60,3%.



Согласно оценкам Американского института черной металлургии, на прошлой неделе производство стали в США выросло на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей, закончившейся 17 июля, когда оно составляло 1,86 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей - 84,1%.



Скорректированное производство стали в США с начала года до 24 июля составило 52,7 млн тонн при коэффициенте использования производственных мощностей 79,8%, что на 18,4% больше, чем 44,5 млн тонн, произведенных за тот же период прошлого года, когда коэффициент использования производственных мощностей составлял 66,7%.



Кроме того, в институте сообщили, что в течение июня 2021 года на территорию США было ввезено 2,897 млн тонн стальной продукции зарубежных металлургических предприятий, из которых 2,018 млн тонн пришлось на готовый прокат. К предыдущему месяцу объемы стального импорта выросли на 14,8% и 8,7% соответственно.



За первое полугодие импорт стали в США вырос на 18,5%, до 14,688 млн тонн. Импорт готового проката, в частности, вырос на 15,6%, до 9,995 млн тонн. Его доля на внутреннем рынке металлопроката США оценивается в 19%.



