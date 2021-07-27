В январе-июне США увеличили импорт стали на 18,5%

В январе-июне США увеличили импорт стали на 18,5%

По информации American Iron and Steel Institute (AISI), в течение июня 2021 года на территорию США было ввезено 2,897 млн. тонн стальной продукции зарубежных металлургических предприятий, из которых 2,018 млн. тонн пришлось на готовый прокат. Рост объёмов к предыдущему месяцу - 14,8% и 8,7% соответственно.

За I полугодие стальной импорт составил 14,688 млн. тонн, что на 18,5% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Импорт готового проката, в частности, вырос на 15,6% до 9,995 млн. тонн. Его доля на внутреннем рынке металлопроката США оценивается в 19%.

Ведущими поставщиками стальной продукции по итогам января-июня названы Южная Корея (1,331 млн. тонн, +18%), Япония (0,521 млн. тонн, +20%), Tурция (0,429 млн. тонн, +33%), Германия (0,410 млн. тонн, +9%) и Тайвань (0,357 млн. тонн, +7%).

МинПром по материалам МеталлСервис

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