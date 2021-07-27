JSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручку

Как сообщает Business Standard, индийская JSW Steel зафиксировала самую высокую за всю историю консолидированную выручку в размере 28 902 крор в первом квартале 22 финансового года, что на 145% больше по сравнению с 11 782 крор в первом квартале 21 финансового года.



JSW Steel зафиксировала самую высокую за всю историю консолидированную чистую прибыль на уровне 5 904 фунта стерлингов за квартал, закончившийся 30 июня 2021 года, благодаря эффекту низкой базы. Индийский производитель стали сообщил о консолидированных убытках в размере 561 крор в соответствующем квартале прошлого финансового года.



Компания также зафиксировала самый высокий консолидированный доход в 28 902 крор в первом квартале 22 финансового года, что на 145 процентов больше по сравнению с 11 782 крор в первом квартале 21 финансового года.



Консолидированная прибыль JSW Steel до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до самого высокого уровня в 10 274 ??крор фунтов стерлингов, а маржа EBITDA составила 35,5%.



Прибыль после налогообложения (включая дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании) за рассматриваемый квартал составила 5 900 крор вон, что является еще одним рекордом для компании, по сравнению с убытком в размере 582 крор в том же квартале прошлого года.



JSW Steel сообщила о производстве 5,07 млн ??тонн нерафинированной стали и продажах до 4,33 млн тонн в течение июньского квартала этого финансового года. Это включает 4,93 млн тонн нерафинированной стали и продажи до 4,23 млн тонн на индийских предприятиях.



