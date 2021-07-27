JSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручку

JSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручку

Как сообщает Business Standard, индийская JSW Steel зафиксировала самую высокую за всю историю консолидированную выручку в размере 28 902 крор в первом квартале 22 финансового года, что на 145% больше по сравнению с 11 782 крор в первом квартале 21 финансового года.

JSW Steel зафиксировала самую высокую за всю историю консолидированную чистую прибыль на уровне 5 904 фунта стерлингов за квартал, закончившийся 30 июня 2021 года, благодаря эффекту низкой базы. Индийский производитель стали сообщил о консолидированных убытках в размере 561 крор в соответствующем квартале прошлого финансового года.

Компания также зафиксировала самый высокий консолидированный доход в 28 902 крор в первом квартале 22 финансового года, что на 145 процентов больше по сравнению с 11 782 крор в первом квартале 21 финансового года.

Консолидированная прибыль JSW Steel до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до самого высокого уровня в 10 274 ??крор фунтов стерлингов, а маржа EBITDA составила 35,5%.

Прибыль после налогообложения (включая дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании) за рассматриваемый квартал составила 5 900 крор вон, что является еще одним рекордом для компании, по сравнению с убытком в размере 582 крор в том же квартале прошлого года.

JSW Steel сообщила о производстве 5,07 млн ??тонн нерафинированной стали и продажах до 4,33 млн тонн в течение июньского квартала этого финансового года. Это включает 4,93 млн тонн нерафинированной стали и продажи до 4,23 млн тонн на индийских предприятиях.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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