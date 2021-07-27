Украина начала закупать дизельное топливо в Испании

Украина начала закупать дизельное топливо в Испании

Торговая компания Coral Energy отгрузит в Николаев 30 тыс. тонн испанского дизельного топлива производства нефтеперерабатывающего завода, расположенного в андалусском городе Уэльве, принадлежащего компании Cepsa, по данным участников рынка и аналитической компании Vortexa.

Это первая поставка автомобильного топлива из Испании на украинский рынок. Ранее в страну ввозился только испанский битум.

Дизтопливо было отгружено на танкере Histria Giada (дедвейт — 40,5 тыс. тонн) в порту Уэльва из которого в свое время Колумб отправился покорять Америку.

Заказанный объем горючего поступит в Украину через терминал "Ойл Трансшипмент" в конце текущей — начале следующей недели. Покупателями дизтоплива станут несколько украинских компаний.

В январе — июне импорт морских партий дизтоплива на рынок Украины повысился на 5,1 тыс. тонн относительно такого же периода прошлого года, до 415,3 тыс. тонн, по данным таможенной статистики.

МинПром по материалам Металлургпром

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