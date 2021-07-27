Украина начала закупать дизельное топливо в Испании

Торговая компания Coral Energy отгрузит в Николаев 30 тыс. тонн испанского дизельного топлива производства нефтеперерабатывающего завода, расположенного в андалусском городе Уэльве, принадлежащего компании Cepsa, по данным участников рынка и аналитической компании Vortexa.



Это первая поставка автомобильного топлива из Испании на украинский рынок. Ранее в страну ввозился только испанский битум.



Дизтопливо было отгружено на танкере Histria Giada (дедвейт — 40,5 тыс. тонн) в порту Уэльва из которого в свое время Колумб отправился покорять Америку.



Заказанный объем горючего поступит в Украину через терминал "Ойл Трансшипмент" в конце текущей — начале следующей недели. Покупателями дизтоплива станут несколько украинских компаний.



В январе — июне импорт морских партий дизтоплива на рынок Украины повысился на 5,1 тыс. тонн относительно такого же периода прошлого года, до 415,3 тыс. тонн, по данным таможенной статистики.



