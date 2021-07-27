Украина импортировала почти по 16 млн куб. м газа ежесуточно

Украина импортировала почти по 16 млн куб. м газа ежесуточно

На прошедшей неделе среднесуточный импорт газа в Украину составил 15,9 млн кубометров.

Как передает Укринформ, об этом говорится в обзоре рынка природного газа за 19-23 июля, подготовленном Украинской энергетической биржей (УЭБ).

Согласно обзору, импорт природного газа по европейскому направлению поступал из Венгрии в среднем по 15,9 млн кубометров в день. Внутренняя добыча газа на прошедшей неделе составила в среднем 53,48 млн кубометров в сутки.

В хранилищах Украины по состоянию на 22 июля находилось 16,89 млрд кубометров природного газа, что на 0,21 млрд кубометров больше, чем на конец предыдущей недели.

Как сообщалось, согласно плану подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов, Украина должна накопить не менее 17 млрд кубометров газа в подземных газохранилищах.

МинПром по материалам Укринформ

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