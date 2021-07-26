В Украине обнаружили "клон" Фонда гарантирования вкладов

Работу "тезки" проверят правоохранители.

В Украине обнаружили "клон" Фонда гарантирования вкладов
Фото: http://podrobnosti.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в полицию вследствие выявления компании-"тезки" - ООО "Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов»".

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

"ФГВФЛ не имеет никакого отношения к компании-двойнику "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта текущего года и имеет код ЕГРПОУ 44085785. Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной Финкомпанией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Фонд гарантирования вкладов обратился к Национальной полиции с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры для предотвращения совершения возможных мошеннических действий.

Известно, что "клон" в видах своей деятельности отметил: строительство жилых и нежилых зданий; другие виды денежного посредничества; другие виды кредитования; предоставление других финансовых услуг.

"Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании. Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий в отношении компании. Фонд гарантирования вкладов физических лиц оставляет за собой право обращения в суд. Показательно, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков, срок просрочки по договорам которых на момент продажи составлял около 10 лет", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, в феврале Фонд гарантирования вкладов вернул контроль над зомби-банком "Капитал".

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