Металлурги Германии в июне нарастили выплавку стали на 38,2%

Металлурги Германии в июне нарастили выплавку стали на 38,2%

Металлургические предприятия Германии в июне увеличили производство стали на 38,2% по сравнению с июнем 2020 года – до 3,42 млн т.

Об этом свидетельствуют данные немецкой сталелитейной ассоциации WV Stahl.

В январе-июне Германия увеличила производство стали на 18,1% по сравнению с январем-июнем 2020 года – до 20,6 млн т.

Выпуск чугуна в июне увеличился на 45,3%, до 2,1 млн т. В январе-июне показатель вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 13,02 млн т.

Производство горячекатаного проката за месяц выросло на 45%, до 3,04 млн т. Выпуск металлопродукции за шесть месяцев увеличился на 20,4%, до 18,3 млн т.

Германия входит в десятку производителей стали в мире по версии World Steel. По итогам 2020 года немецкие металлурги сократили производство стали на 10% по сравнению с 2019 годом – до 35,66 млн тонн.

МинПром по материалам ГМК Центр

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