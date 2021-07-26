ЕБРР решил выделить "Киевтеплоэнерго" €140 млн

Деньги предназначены на модернизацию системы отопления в Киеве.

ЕБРР решил выделить "Киевтеплоэнерго" €140 млн
Фото: kievvlast.com.ua

Европейский банк реконструкции и развития на прошлой неделе, 21 июля, одобрил проект, предусматривающий выделение "Киевтеплоэнерго" кредита на 140 млн евро.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт ЕБРР.

Кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы существующих теплоэлектроцентралей и котельных в Киеве, повышение надежности транспортировки тепла, решения других критических задач по реабилитации и модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышения качества услуг отопления и горячего водоснабжения и улучшения производственных и финансовых показателей и возможностей предприятия.

Проект является частью Green City Framework-2 ("Концепция зеленых городов"), нацеленной на решение экологических проблем в отдельных крупных городах.

КП "Киевтеплоэнерго", которое полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух больших газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле этого года, уполномочив мэра города Виталия Кличко подписать договор гарантии с ЕБРР.

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы - установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. В рамках энергоэффективных мероприятий на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, что позволяет использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.

Напомним, что с осени тарифы на отопление и горячую воду "Киевтеплоэнерго" могут увеличиться на 30-40%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
Китай разрешил оплачивать счета за электричество цифровым юанемКитай разрешил оплачивать счета за электричество цифровым юанем
Тайваньская Сhina Steel решила не повышать цены на августТайваньская Сhina Steel решила не повышать цены на август
В Днепре заподозрили хищение денег по кредиту ЕБРРВ Днепре заподозрили хищение денег по кредиту ЕБРР
КГГА разрешила реконструировать усадьбу Терещенко в офисный центрКГГА разрешила реконструировать усадьбу Терещенко в офисный центр
Меткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностейМеткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностей
Индонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листахИндонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листах
Рада собирается выделить 1 млрд грн на "большую реставрацию" памятников коммунальной формы собственностиРада собирается выделить 1 млрд грн на "большую реставрацию" памятников коммунальной формы собственности
НБУ решил, что банкам больше не нужно рефинансированиеНБУ решил, что банкам больше не нужно рефинансирование
Укрзализныце хотят выделить 40 млрд грн госпомощиУкрзализныце хотят выделить 40 млрд грн госпомощи
Нацбанк разрешил покупать валюту в платежных терминалахНацбанк разрешил покупать валюту в платежных терминалах
Последние новости
Подгружаем последние новости