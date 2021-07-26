ЕБРР решил выделить "Киевтеплоэнерго" €140 млн

Европейский банк реконструкции и развития на прошлой неделе, 21 июля, одобрил проект, предусматривающий выделение "Киевтеплоэнерго" кредита на 140 млн евро.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт ЕБРР .

Кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы существующих теплоэлектроцентралей и котельных в Киеве , повышение надежности транспортировки тепла, решения других критических задач по реабилитации и модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышения качества услуг отопления и горячего водоснабжения и улучшения производственных и финансовых показателей и возможностей предприятия.

Проект является частью Green City Framework-2 ("Концепция зеленых городов"), нацеленной на решение экологических проблем в отдельных крупных городах.

КП "Киевтеплоэнерго", которое полностью принадлежит Киеву , является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух больших газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле этого года, уполномочив мэра города Виталия Кличко подписать договор гарантии с ЕБРР .

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы - установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. В рамках энергоэффективных мероприятий на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, что позволяет использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.

Напомним, что с осени тарифы на отопление и горячую воду "Киевтеплоэнерго" могут увеличиться на 30-40%.