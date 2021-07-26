В центре Киева реконструируют дом начала XX века - бывший офис "Киевметростроя"

После восстановления в 1953 году здание полностью изменило внешний вид.

В Киеве на улице Прорезной реконструируют бывший офис "Киевметростроя" - нежилое здание, построенное в начале XX века.

Об этом сообщает Hmarochos.kiev.ua.

Отмечается, что после восстановления в 1953 году здание полностью изменило внешний вид.

Заказчиком реконструкции является ЧАО "Дипробудмашина", исполнителем работ - ООО "Будгенсервис". На информационном щите указано, что компания получила контрольную карточку на нарушение благоустройства. Также там указано, что дом не находится на учете как памятник или только что выявленный объект культурного наследия.

Сейчас в доме заменяют окна и достраивают четвертый мансардный этаж.

Исследователь истории архитектуры Киева Семен Широчин отметил, что здание находится в буферной зоне улицы Крещатик - это часть ансамбля и почти единственное здание, где есть арка через улицу и сохранившиеся скульптуры на фасадах.

Напомним, сейчас это здание является объектом судебного дела - "Киевметрострой" через суд требует вернуть ей недвижимость, которая принадлежит другой компании. В частности, компания хочет отменить продажу здания на аукционе и ипотечный договор с банком "Хрещатик" в 2012 году. Тогда "Киевметрострой" взял кредит под залог здания, но не вернул долг. Поэтому в 2016 году административное здание на 7500 квадратных метров перешло к банку.

В 2016 году банк "Хрещатик" обанкротился, и его активы продавали на открытом аукционе через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В августе 2019 года через площадку ProZorro.Продажи 29 ЧАО "Дипробудмашина" купила дом за более чем 425 млн гривен (тогда около $20 млн).