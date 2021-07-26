На Черкасском Азоте модернизировали цех по производству аммиака А-5

На Черкасском Азоте модернизировали цех по производству аммиака А-5

На Черкасском "Азоте", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, завершена модернизация цеха по производству аммиака А-5. Инвестиции составляют 22,28 млн грн.

Предусмотренные капитальным ремонтом и реконструкцией работы завершены. Цех постепенно набрал обороты и вышел на плановую производственную мощность.

"Мы завершили капитальный ремонт цеха А-5 по производству аммиака, который длился месяц. Основной задачей было, прежде всего, восстановление ресурса технологического оборудования, повышение энергетической эффективности производства, улучшение расходных показателей и уменьшение себестоимости готовой продукции. Качественная модернизация цеха – залог успешной работы предприятия в целом, поскольку аммиак является сырьем для дальнейшего выпуска таких удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, карбамидно-аммиачная смесь (КАС)", – комментирует Виталий Скляров, председатель правления ЧАО "Азот".

К работам по модернизации цеха А-5 были привлечены все структурные подразделения предприятия, работники цеха, а также около 120 специалистов подрядных организаций.

В 2020 году в предприятие было инвестировано 324,1 млн гривен.

За первый квартал 2020 года предприятие выпустило 511,7 тыс. тонн азотных удобрений.

МинПром по материалам Металлургпром

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