В Южной Корее установили пошлины на плоский прокат из нержавейки из 3 стран Азии

Как сообщает Yieh.com, корейская торговая комиссия решила ввести антидемпинговые пошлины на плоский прокат из нержавеющей стали, произведенный в Китае, Индонезии и Тайване, сроком на пять лет.



Согласно постановлению, окончательная ставка демпинговых пошлин для китайской TISCO была установлена ??на уровне 23,69%, для LISCO - 25,82%, а для всех остальных производителей и экспортеров Китая - 24,83%. Индонезийская компания Tsingshan и все остальные получили пошлину в размере 25,82%. Тайваньские компании YUSCO и Walsin Lihwa получили 9,47% и 7,17% соответственно. Остальные производители и экспортеры Тайваня облагались ставкой 9,07%.



Первоначальное антидемпинговое расследование было начато в сентябре 2020 года.



