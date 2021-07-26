ЕС готов рассмотреть альтернативные решения по тарифам на сталь в споре с США

По словам торгового представителя Европейского Союза Валдиса Домбровскиса, урегулирование спора между ЕС и США по поводу тарифов на сталь и алюминий, возникшего в эпоху Трампа, может не привести к устранению всех барьеров, защищающих промышленность.



Исполнительный вице-президент ЕС , отвечающий за торговую политику, сказал, что, хотя "идеальным решением" было бы взаимное приостановление тарифов, как было согласовано обеими сторонами в этом году в споре между Boeing и Airbus, он был готов рассмотреть "другие возможные решения".



"Мы понимаем готовность США защитить свою сталелитейную промышленность, но, безусловно, есть способы сделать это таким образом, чтобы это было менее разрушительно для производителей ЕС", - сказал В.Домбровскис в интервью Financial Times.



В мае ЕС отложил планы по повышению тарифов на ряд товаров из США в знак разрешения конфликта с Вашингтоном, возникшего в 2018 году, когда Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы и других стран.



Меры, введенные тогдашним президентом США , были основаны на соображениях национальной безопасности, взятых из раздела 232 Закона США о расширении торговли 1962 года – весьма спорное оправдание со стороны такого близкого стратегического союзника, которое раздражало Европу. ЕС в ответ ввел собственные тарифы.



Победа на выборах президента США Джо Байдена в этом году вызвала волну усилий по улучшению трансатлантических торговых отношений. В июне обе стороны достигли серьезного прорыва, разрешив 17-летний спор по европейским субсидиям на самолетостроение.



Отмена тарифов по разделу 232 будет политически болезненным для президента США , потому что они популярны в политически влиятельной сталелитейной промышленности и в промышленных штатах, включая Индиану, Огайо и Пенсильванию.



Ожидается, что этой осенью В.Домбровскис посетит Вашингтон, чтобы провести переговоры со своими коллегами, в том числе с торговым представителем США Кэтрин Тай, по ряду торговых тем.



