Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%

Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%

За январь-июнь 2021 года промпроизводство возросло на 2,1% за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках и восстановления спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Промышленное производство продолжает расти - по данным Госстата, по итогам января-июня 2021 года промпроизводство возросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В том числе в перерабатывающей промышленности рост составил 2,5%, в добывающей промышленности - 1,4%, в снабжении электроэнергией, газом , паром и кондиционированным воздухом темпы роста - 1,7%.

Среди факторов, которые обеспечили рост производства промышленной продукции, в Минэкономики отметили благоприятную конъюнктуру на внешних рынках, постепенное восстановление спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке, дальнейшее приспособление национальных производителей к работе в ответ на снятие жестких карантинных ограничений.

В целом наибольший положительный вклад в рост промпроизводства сформировали машиностроение и металлургия. Так, в машиностроении производство выросло на 11,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), металлургическое производство выросло на 7%. Также наблюдался рост производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования (на 19%), производства резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (на 12,9%), производства изделий из древесины, бумаги и полиграфической деятельности (на 10%).

"Сейчас прогноз правительства тносительно роста промышленности по итогам 2021 года на уровне 2,6% остается актуальным. Мы ожидаем улучшения динамики пищевой промышленности в результате роста урожая сельскохозяйственной продукции, которая будет идти на переработку. Высокой остается ценовая конъюнктура на рынках металла и руды, которая также должна поддерживать наших производителей", - отметил первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.

Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2020 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,2% по сравнению с 2019 годом. За 2019 год промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% по сравнению с 2017 годом.

МинПром по материалам Укринформ

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